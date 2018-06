De hoogste talkshow ter wereld, ter ere van de twintigste verjaardag van de Erasmusbrug. Vanuit het topje van de Zwaan gaan wekelijks twee prominente Rotterdammers met elkaar in gesprek over Rotterdam.

Op 136 meter hoogte, boven de Maas, praten de koppels over de stad, maar ook over de liefde, het leven, lol of leed. Naast een passie voor de stad hebben de gasten nog iets gemeen: ze hebben geen last van hoogtevrees.