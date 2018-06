Heinenoordtunnel richting Hoeksche Waard tot na de avondspits dicht

De Heinenoordtunnel in de A29 blijft in de richting van de Hoeksche Waard tot 19:00 uur dicht. Dat verwacht Rijkswaterstaat.

De tunnel is sinds 12:50 uur gesloten na een ongeluk met meerdere vrachtwagens en auto's. Er zijn vijf mensen gewond geraakt, zegt de brandweer. Eén van hen raakte bekneld.

Het verkeer wordt omgeleid via de A15 en A16. De Kiltunnel is in beide richtingen tolvrij. Op de A15 en A16 staan inmiddels lange files.

Ook kan er omgereden worden via het pontje bij Hekelingen en de N217 door de Hoeksche Waard, maar ook op deze omleidingsroutes staan files.