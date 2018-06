Deel dit artikel:











Rijkswaterstaat: stel autoreis rond Rotterdam uit Foto: MediaTV

De Heinenoordtunnel in de A29 in de richting van de Hoeksche Waard blijft tot zeker 19:00 uur dicht. Dat meldt Rijkswaterstaat. Automobilisten krijgen het advies hun reis zo mogelijk uit te stellen. Rijkswaterstaat verwacht ernstige hinder in de avondspits.

De tunnel is sinds 12:50 uur gesloten na een ongeluk met meerdere vrachtwagens en auto's. Vijf mensen raakten gewond. Eén van hen zat bekneld. Het verkeer wordt omgeleid via de A15 en A16. De Kiltunnel is in beide richtingen tolvrij. Op de A15 en A16 staan inmiddels lange files. Ook kan er omgereden worden via het pontje bij Hekelingen en de N217 door de Hoeksche Waard, maar ook op deze omleidingsroutes staan files. Rijkswaterstaat hoopt dus dat de weg rond 19:00 uur weer open kan. "Maar dat is mede afhankelijk van het ongevalsonderzoek en de bergings- en schoonmaakwerkzaamheden", aldus de organisatie. Lees ook: Vijf gewonden bij ongeluk Heinenoordtunnel Ook de andere kant op vanuit het zuiden richting Dordrecht is er veel vertraging. Rond 16:00 uur ging een motorrijder onderuit op de A17 bij Moerdijk.