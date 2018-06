Deel dit artikel:











Vergeten Verhalen: hoofdpostkantoor van Rotterdam Postkantoor Coolsingel na bombardement mei 1940 Hoofdpostkantoor aan de Blaak (1875-1923)

Jarenlang is het postkantoor aan de Coolsingel in Rotterdam hét postkantoor van de stad. Het hoofdpostkantoor is in 1923 in gebruik genomen en heeft een bijna paleisachtige uitstraling.

Dit gebouw is niet het eerste hoofdpostkantoor van Rotterdam. Tussen 1875 en 1923 is het te vinden aan de Blaak (foto). En in de periode daarvoor is het Rotterdamse postkantoor gevestigd aan de Wijnhaven. Omdat het pand aan de Blaak te klein was geworden, is besloten tot nieuwbouw aan de Coolsingel .De bouw van het nieuwe postkantoor begon in 1915. Voor de aanleg van onder meer het postkantoor en het stadhuis, werd de oude Zandstraatbuurt gesloopt.



Stadsboulevard

Aan de Coolsingel verschenen in die tijd meer gebouwen met allure, naast het stadhuis en het postkantoor kwamen er ook hoofdkantoren van banken en verzekeringsmaatschappijen. Het gemeentebestuur wilde een mondaine stadsboulevard van de Coolsingel maken. Aan de Coolsingel verschenen in die tijd meer gebouwen met allure, naast het stadhuis en het postkantoor kwamen er ook hoofdkantoren van banken en verzekeringsmaatschappijen. Het gemeentebestuur wilde een mondaine stadsboulevard van de Coolsingel maken. Omdat het stadhuis naast het postkantoor een meer prominente plek aan de boulevard moest krijgen, werd het postkantoor enkele tientallen meters naar achter geplaatst. Daarmee werd het tegenovergestelde bereikt: het postkantoor kreeg zo een voorplein, dat het een statige uitstraling gaf. De bouw van het postkantoor duurde acht jaar. Rijksbouwmeester Kees Bremer was de architect. Aan de buitenkant van het gebouw zijn verbeeldingen te zien van Post, Telegraaf en Telefoon. Dat zijn ontwerpen van Joop van Lunteren. Bombardement

Het postkantoor en het stadhuis zijn één van de weinige gebouwen in het centrum van Rotterdam die bij het bombardement van 14 mei 1940 overeind zijn gebleven. Het postkantoor is daarbij wel flink beschadigd geraakt (foto). Het postkantoor en het stadhuis zijn één van de weinige gebouwen in het centrum van Rotterdam die bij het bombardement van 14 mei 1940 overeind zijn gebleven. Het postkantoor is daarbij wel flink beschadigd geraakt (). Foto's: Stadsarchief Rotterdam