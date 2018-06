Cees Keus: Toen zij van Rotterdam vertrokken

De Tour de France vertrok in 2010 uit Rotterdam. De stad trok veertien miljoen euro uit om er een onvergetelijk feest van te maken. Deze documentaire geeft op humoristische en ontroerende wijze een kijkje in het 'wielerhart' van de Rotterdammers.

De komst van de Tourkaravaan naar Rotterdam is voor velen een hoogtepunt in hun leven. Het is nog maar de vraag of het evenement die verwachtingen ook kan waarmaken. Michiel van Erp laat zien hoe verschillende Rotterdammers in touw zijn om van deze dag een succes te maken. Van oud-burgemeester en initiatiefnemer Ivo Opstelten tot de voormalige leraar Frans Leen, die zich als vrijwilliger heeft opgegeven om te tolken tussen de Franse Tourdirectie en de Rotterdamse gemeentemedewerkers. Ze zijn allemaal op hun manier druk in de weer met de Tour. En stuk voor stuk krijgen ze te maken met de strenge Tourorganisatie. De Rotterdamse wielerclub 'De Pedaalridders' viert intussen het 100-jarig jubileum. De oude vedetten die furore maakten in de jaren van de wederopbouw, blikken terug op de ontberingen tijdens hun eigen wielercarrière en geven hun onthullende visie op het 'moderne wielergebeuren'.