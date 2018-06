Fraser: 'Gaan er alles aan doen om Duarte hier te houden'

Sparta mengt zich behoorlijk op de transfermarkt. Deze week werden bijvoorbeeld Mohamed Rayhi, Suently Alberto en Dries Wuytens nog aan de selectie toegevoegd. Trainer Henk Fraser wil zijn selectie graag snel rond hebben en is blij met de drie meest recente versterkingen.

"Dries ken ik al vanaf PSV, daar heeft hij een hele goede opleiding gehad, dus hij heeft voldoende ervaring. Hij kiest voor ons, dat geeft een goed gevoel. Het is mooi dat hij in zichzelf wil investeren bij Sparta", aldus Fraser. "Alberto is een zeer talentvolle jongen, dus ik denk een zeer bruikbare speler. Hij zal zeker nog moeten verbeteren, maar hij heeft een aantal heel sterke punten. Ook Rayhi kende ik al vanuit PSV. Hij is duidelijk gegroeid, mentaal is hij erg sterk. Bij NEC heeft hij het behoorlijk gedaan."

Uiteraard vertrokken er ook al veel spelers bij Sparta. Fraser had Sherel Floranus graag bij de selectie gehouden, maar heeft begrip voor zijn vertrek naar Heerenveen. "Ik vind het goed dat die jongens ambitie hebben. Als zij een stap hogerop willen maken moet je dat waarderen. Maar we gaan er nu in ieder geval alles aan doen om Deroy Duarte op het Kasteel te houden want dat vind ik echt een heel groot talent. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Julian Chabot (die in verregaande onderhandeling is met FC Groningen, red.).

Sparta speelt komende zaterdag (30 juni) de eerste oefenwedstrijd van het seizoen, tegen Heinenoord. "In principe ga ik iedereen laten spelen, allebei de helften een compleet ander elftal. We spelen tegen leuke amateurploegen, maar daarna ook nog tegen echt pittige teams. Ik wil graag behoorlijke tegenstanders hebben, zodat het mij duidelijk wordt waar we nog aan moeten werken", besluit de trainer van Sparta.