Rotterdam herdenkt slavernijverleden met pop-uptentoonstelling

Rotterdam herdenkt en viert de afschaffing van de slavernij aankomende zondag traditiegetrouw met Keti Koti. Om extra bewustzijn te creëren over ons slavernijverleden opent in Wijkgebouw Odeon in het Oude Westen een eendaagse pop-uptentoonstelling over het slavernijverleden.

Op 1 juli 1863 is de slavernij in Suriname en op de Antillen officieel afgeschaft. Nu, 155 jaar later, staat deze dag in het teken van de geschiedenis van Afro-Nederlanders.

"We vieren dat we onze vrijheid op een juridische manier hebben herkregen", vertelt Delano Hankers, initiatiefnemer van de pop-up tentoonstelling. "Maar juridisch en economisch betekent nog niet dat je sociaal, emotioneel en cultureel vrij bent. Dat moeten we ook vieren met Keti Koti."

Met de tentoonstelling hoopt de organisatie niet alleen te laten zien wat er tijdens de slavernij is gebeurd, maar ook weer te geven hoe het in Afrika was voor de slavernij en hoe deze donkere bladzijde in onze geschiedenis is ontstaan.

"Het slavernijregister is sinds kort openbaar. Ik raad elke Afro-Nederlander aan daar in te kijken en ook een DNA-test te doen", benadrukt Hankers. "Op die manier kom je erachter waar je culturele roots liggen en ga je een aantal dingen nog beter begrijpen."

De tentoonstelling is alleen te bezoeken tijdens het Keti Koti festival aanstaande zondag.