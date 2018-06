Deel dit artikel:











Wethouder: 160 ton olie uit het water gehaald Besmeurde zwaan na olieliek in Botlek

Vijf dagen na de olieramp in de Derde Petroleumhaven in Rotterdam is 160 van de 220 ton gelekte olie opgeruimd, zegt wethouder Adriaan Visser donderdag in de gemeenteraad.

Visser moest de raad uitleggen hoe het kan dat er in korte tijd zoveel olie in het water is gekomen. Ook waren er veel kritische vragen over het bedrijf Odfjell, dat al eerder bij incidenten in de haven betrokken was. De snelle verspreiding van de olie heeft volgens Visser te maken met de combinatie van eb en vloed en de windkracht. "Daardoor is de olie binnen acht uur verspreid tot aan Hoek van Holland en de Spijkenisserbrug." Het onderzoek naar de precieze gang van zaken wordt uitgevoerd door het Openbaar Ministerie en het Havenbedrijf. "Er is ook aangifte gedaan", zei Visser. "Wat ons betreft worden alle kosten verhaald op de verantwoordelijken." Ook waren er vragen over het wel of niet hebben van een dubbelwandige brandstoftank. "Binnenvaartschippers vertellen dat zij een dubbelwandige brandstoftank moeten hebben. Waarom geldt dit dan niet voor dit soort schepen?" vroeg Dennis Tak van de PvdA zich af. Wethouder Visser belooft de raad met een brief te informeren over de opruiming en de juridische afhandeling.