Deel dit artikel:











Cees Keus: Lee Towers, the voice of Rotterdam Lee Towers, the voice of Rotterdam

Lee Towers. De zingende kraanmachinist. De stem van Rotterdam. Zijn concerten in Ahoy in de jaren 80 waren nooit zomaar optredens, maar Gala’s of the Year, in Vegasstijl. Compleet met groot orkest, showtrap en showballet.

Maar weinigen kennen de man achter de glamoureuze buitenkant: Leen Huijzer uit Bolnes.Een liefhebbende vader, een rustige en hardwerkende man die graag moppen vertelt. Regisseur Hans Heijnen volgt in zijn film Lee Towers: The Voice of Rotterdam de zanger rondom het concert dat hij in 2011 in Ahoy gaf, na een afwezigheid van elf jaar. De film, die tijdens International Film Festival Rotterdam in première gaat, toont de repetities van het spektakel en de rust thuis, bij zijn vrouw Laura. Ook zien we Towers bij zijn talloze optredens in het land. Van haringparty tot piratenfestival. En dat hij, als hij naast de emmers Remia-saus in de keuken van een café staat te wachten tot hij op moet, oprecht zegt: 'Ik hou van mijn vak, eigenlijk.'

Bekijk hier Lee Towers, the voice of Rotterdam