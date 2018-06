Hulporganisatie zoekt boten om zwanen te helpen

Dierenwelzijnsorganisatie Dieren4U is naarstig op zoek naar boten en andere vaartuigen om zwanen en andere watervogels te redden na de olielekkage in het Rotterdamse Botlekgebied.

De organisatie is sinds de milieuramp druk bezig de dieren te redden. "We gaan nu zover dat we tot aan Pernis bezig zijn om zwanen weg te halen uit het water en naar de opvang in Hoek van Holland te brengen", zegt Samantha Faase van Dieren4U.

Om dat voor elkaar te krijgen, heeft de organisatie boten nodig. "Die hebben wij zelf niet in onze voorzieningen. Alles is welkom, van rubberboten tot sloepjes van bedrijven of particulieren."

Besmeurde vogels



De hulp voor de watervogels is nog hard nodig. Naar schatting zwemmen er nu nog zo’n zeshonderd zwanen en andere vogels besmeurd met olie in de haven. "Als de dieren niet gered worden, gaan ze er ronduit aan dood", vertelt Samantha.

Honderden vogels kwamen onder de olie te zitten nadat een tanker van Odfjell op een steiger in de Derde Petroleumhaven was gebotst. Er lekte 220 ton ruwe olie weg.

Kun je helpen? Mail dan naar info@dierenambulance-dieren4u.nl of bel 0850604567.