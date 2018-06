Cees Keus: Ro TV

RO TV. Een serie over de stad Rotterdam en haar inwoners, haar eigenaardigheden, haar eigen karakter, haar instellingen, haar bedrijven, haar politiek, haar evenementen, haar plus- en minpunten.

Michel van Klaveren leeft voor zijn auto. Alles moet ervoor wijken, tot frustratie van zijn vriendin en familie. Elk weekend doet hij in zijn getunede racemonster mee aan straatraces. Als hij tijdens zo'n race wordt gepakt moet hij wegens eerdere overtredingen voorkomen. Hij krijgt een taakstraf van zestig uur, te vervullen in een tehuis. Daar bloeit een onverwachte vriendschap op met een bejaarde dame, die benieuwd is naar al die snelle auto's.