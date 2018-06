Deel dit artikel:











Toch landing ouder vliegtuig ondanks geluidoverlast

Een vliegtuig van het type MD-83 gaat landen op Rotterdam The Hague Airport ondanks dat omwonenden eerder hebben geklaagd over geluidsoverlast. De MD-83 is een ouder vliegtuigtype en heeft een hoger geluidsniveau dan modernere vliegtuigen.

Er staan donderdagavond om 19:00 uur een landing en om 20:30 uur een vertrek gepland. Het tweede bezoek is op zondag 1 juli rond 19:10 uur, met een vertrektijd van 20:00 uur. Rotterdam The Hague Airport streeft er normaal gesproken naar om dit soort vliegtuigen niet te laten landen en vertrekken op de luchthaven, omdat omwonenden er last van hebben. De luchthaven zegt dat het dit keer niet anders kon.