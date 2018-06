Van Marwijk krijgt helpende rol bij PSV

Voormalig Feyenoord-coach Bert van Marwijk gaat Mark van Bommel helpen als trainer van PSV. Van Marwijk zal regelmatig te zien zijn op de training en op de tribune van PSV, kondigde Van Bommel donderdag aan na zijn eerste training als hoofdcoach van de landskampioen uit Eindhoven.

Van Bommel is de schoonzoon van Bert van Marwijk. Eerder assisteerde hij zijn schoonvader toen die fungeerde als bondscoach van Saudi-Arabië en Australië. Van Marwijk was eerder ook bondscoach van het Nederlands elftal en trainer van bijvoorbeeld Feyenoord en Borussia Dortmund. Hij bezorgde Feyenoord in 2002 nog de UEFA Cup en in 2008 de KNVB-Beker.

Van Marwijk zal Van Bommel adviseren en tips geven maar een exacte rolverdeling is er niet. "Bert heeft zoveel jaar ervaring. Ik hoef hem niet te sturen. Dat gaat zoals altijd automatisch en op een natuurlijk manier", zei de 41-jarige Limburger in een nadere toelichting.