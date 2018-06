Wijkhuis Irene: van Chinese linedance tot theater over het rauwe leven

Rotterdam-Bloemhof is een wijk waar veel mensen binnen hun eigen subcultuur leven. Je hebt de jongeren, de Hollanders, de Turkse en Antilliaanse gemeenschap en dat is nog maar een kleine greep uit de culturen. Huis van de Wijk Irene is een plek waar de bewoners toch samen komen.

Een van de mensen die van het buurthuis gebruikmaakt, is Claudia van Theateratelier Bloemhof. In Irene repeteren ze eenmaal per week en hebben ze hun voorstellingen voor publiek.

De voorstelling die ze nu doen gaat over de problemen die de theatergroep in het dagelijks leven meemaakt. "Het is net alsof je midden in de Maastunnel staat en nergens licht ziet", zegt Claudia over haar depressie.



Verbondenheid



Deze middag maakt het theatergezelschap gebruik van de grote zaal. "Ik voel een diepe verbondenheid met de andere leden. Je kent elkaar zo goed door het spelen van theater over je eigen leven", aldus Claudia.

Ze zou het niet willen missen en zéker niet willen verruilen voor lange gesprekken op de sofa.







"Spelen maakt de drempel om te vertellen lager", zegt regisseuse Thamar Kemperman van Formaat. "Ik ben ook helemaal niet het type om stil te zitten. Het is zo mooi om deze mensen in kwetsbare positie een podium te geven om hun verhaal te doen."

Kleurrijk programma



Ondertussen hebben de mannen en vrouwen van de Roteb hun middagpauze in de kantine. "Dit is onze vaste stek", zegt een van hen. "We zitten hier elke dag."

In de ochtenduren was het ook al een kleurrijk programma: er was Chinese linedance en Abdellatif bakte zijn bekende smakelijke pannenkoeken voor de buurt.

Ondertussen vliegen de kinderen uit de buurt het gebouw in en uit tijdens hun spelletje verstoppertje. En dat is precies wat het buurthuis wil zijn: van en voor iedereen.

De verhalen van onze drie verslaggevers zijn te volgen via de website en app van Rijnmond, social media, televisie en radio. Op de onderstaande kaart komen markeringen van alle verhalen die de verslaggevers maken. Klik op het bloemetje voor het hele verhaal.

Heb je tips voor verhalen over Bloemhof? Kom dan vooral even op de koffie bij de pop-upredactieruimte. Het drietal werkt vanuit Huis van de Wijk Irene en Huis van de Wijk Oleander. Als je geen tijd hebt om langs te komen, kun je ook mailen naar koen.freijssen@rijnmond.nl of maurice.laparliere@rijnmond.nl.