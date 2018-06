Sezer moest oplazeren van Rutte, maar blijft in Bloemhof: 'Hij mag zelf oppleuren'

"Ik ben net zo Nederlands als hij." Aan het woord is Sezer, een Rotterdammer uit Bloemhof. Nadat hij in de zomer van 2016 een uitzending van het NOS Journaal had verstoord, verzocht minister-president Mark Rutte hem 'op te pleuren'. Dat deed de Rotterdammer niets. "Hij mag zelf oppleuren."

Sezer is trots als hij door de straten van Bloemhof loopt. "Hier ben ik opgegroeid", vertelt hij. "Hier woont mijn familie, dit is mijn alles. Ik heb ooit heel even in de Millinxbuurt gewoond, maar kwam snel weer terug naar Bloemhof."

'Stop met leugens'



Sezer kwam in het nieuws toen hij na de mislukte couppoging in Turkije aanwezig was bij het Turkse consulaat in Rotterdam. "Stop met leugens opnemen", zei hij tijdens een live-uitzending van het NOS Journaal. "Wegwezen hier."

Minister-president Mark Rutte reageerde op het fragment in het programma Zomergasten van de VPRO. "Pleur op", aldus Rutte. "Dat zou ik in het Haags zeggen. Lazer lekker zelf op naar Turkije."

Vader of moeder



"Dit is mijn wijk", zegt Sezer daar nu op. "Kiezen tussen Nederland of Turkije is als kiezen tussen mijn vader of moeder. Dat doe ik niet."

Volgens Sezer wordt Erdogan door de NOS onterecht neergezet als dictator. Maar dat heeft de NOS toch nooit letterlijk geschreven?

"Daar komt het wel op neer", vervolgt de Rotterdammer. "Maar Turkije wordt zwart gemaakt, waardoor het volk wel denkt dat hij een dictator is. Er wordt nooit iets geschreven over Israël. Als er daar journalisten worden doodgeschoten, hoor je er nooit iets over."

Sezer denkt niet dat hij ooit nog weggaat uit Bloemhof. "Er zijn mensen die dit een getto noemen, maar die moeten zelf eens komen kijken. Ik zal ze ontvangen met Turkse bittere thee en baklava."

