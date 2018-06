Drugsvangst voor politie in Rotterdam-Delfshaven

De politie heeft in Rotterdam-Delfshaven een grote politieactie gehouden. Meer dan honderd agenten vonden drugs en deelden verkeersboetes uit.

In een huis werd een paar kilo heroïne, cocaïne en een vuurwapen gevonden. In een garage lag ook nog meer dan 20 kilo aan versnijdingsmiddelen. Ook is een restaurant waar illegaal werd gegokt gesloten.

De politie hield de actie woensdag en werkte samen met de gemeente, de Belastingdienst, Douane en justitie.

Bij een verkeerscontrole deelden ze ook nog eens 92 boetes uit voor bellen achter het stuur, te hard rijden en het niet dragen van een gordel. Drie mensen hadden meer gedronken dan mag en twee mensen moesten nog duizend euro aan openstaande boetes betalen.