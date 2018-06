Deel dit artikel:











Inbrekers slaan toe in Barendrecht en Rotterdam Kralingen Inbraak_lohmanstraat_01_1824 Inbraak_lohmanstraat_02_1824 Inbraak_oudedijk_01_1824 Inbraak_oudedijk_02_1824

In de Mr. Lohmanstraat in Barendrecht wordt ingebroken. De inbrekers zijn gefilmd. Ook aan de Oudedijk in Rotterdam hebben een paar inbrekers niet in de gaten gehad dat er een camera in huis was geplaatst. Bekijk de video: