RTV Rijnmond krijgt zendtijd op NPO2

Het TV Rijnmond Nieuws is binnenkort niet meer alleen te zien op TV Rijnmond. Volgend jaar start een proef waardoor nieuwsitems van Rijnmond tijdens het 18:00 uur NOS Journaal te zien zijn op NPO2.

Rond het NOS Journaal komt op NPO2 het regionale nieuws van de omroep. De items van RTV Rijnmond zijn alleen op NPO2 te zien als je in de regio Rijnmond woont.

Minister Arie Slob (Media) is zo goed als akkoord met de proef van drie maanden. De overheid wil op deze manier de regionale journalistiek steunen. Ook Omrop Fryslan en Omroep Gelderland doen mee aan de proef, die waarschijnlijk in januari 2019 begint.

"Voor RTV Rijnmond is dit een prachtige kans. Met deze zogeheten vensterprogrammering is RTV Rijnmond zichtbaarder en makkelijker te vinden voor de kijker. Voor ons is dit een extra mogelijkheid om nieuwe kijkers te enthousiasmeren voor onze regionale TV programma’s", aldus hoofdredacteur Ib Haarsma.