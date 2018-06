Derde verdachte opgepakt voor schietpartij Vlaardingen

Deel dit artikel:











Een 26-jarige Vlaardinger is maandagmiddag aangehouden in Rotterdam-Zuid voor betrokkenheid bij de schietpartij half april op de Dirk de Derdelaan in Vlaardingen. Hij is de derde verdachte die is aangehouden.

Bij de schietpartij raakte een man levensgevaarlijk gewond. Op camerabeelden is te zien dat vier mannen betrokken zouden zijn bij de schietpartij. Agenten herkenden de Vlaardinger toen hij door Rotterdam-Zuid reed. Hij probeerde er bij zijn aanhouding nog rennend vandoor te gaan, maar na een korte achtervolging te voet werd de man alsnog aangehouden. In de rugzak die de man bij zich droeg werden meerdere zakjes met drugs gevonden. De eerste verdachte, een 27-jarige Vlaardinger is begin juni aangehouden in Tilburg. De tweede is herkend in Schiedam op dinsdag 19 juni.