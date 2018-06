GGD: vervuilde grond Plas van Heenvliet niet slecht voor gezondheid

Er zijn geen nadelige effecten te verwachten voor de gezondheid op zowel de korte als lange termijn naar aanleiding van de vervuilde grond bij de Plas van Heenvliet. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD Rotterdam-Rijnmond.

De GGD gaat er daarbij van uit dat de grond wordt afgedekt met een schone laag en het terrein wordt ingericht als recreatieterrein zonder woonfunctie.

In de grond zijn gevaarlijke vluchtige stoffen gevonden zoals benzeen, tolueen en oplosmiddelen. De locatie met vervuilde grond is nu niet vrij toegankelijk. De grond is afgedekt, zodat direct contact met of verwaaiing van de grond niet kan gebeuren. Ook het oppervlaktewater is niet verontreinigd, blijkt uit onderzoek van het waterschap.

De aannemer wilde de grond gebruiken om in de Plas van Heenvliet bij Zwartewaal te storten. ATM leverde in totaal 275.000 ton (ongeveer 8000 vrachtwagenladingen) thermisch gereinigde grond aan Martens en Van Oord.

Eind januari kreeg de aannemer de eerste signalen dat de grond vervuild was. DCMR Milieudienst Rijnmond trok daarom de toestemming voor het gebruik in de Plas van Heenvliet in.