Rotterdamse kunstenares genomineerd als Kunstenaar van het Jaar

De Rotterdamse kunstenares Sylvie Overheul is een van de zes nieuwe genomineerden om ‘Kunstenaar van het Jaar’ te worden. Ze maakt fotorealistische portretschilderijen: schilderijen die zo realistisch zijn geschilderd dat het net foto's lijken.

In deze zestiende editie van de verkiezing zijn in totaal negentig kunstenaars genomineerd. Veel van hen deden eerdere jaren ook al mee aan de verkiezing. Zes kunstenaars zijn dit jaar voor het eerst genomineerd. Naast Overheul zijn dat Jan Banning, Jurre Blom, Anne Geene, Niek Hendrix en Marthe Zink.

Na de nominatie kan het publiek stemmen van 28 juni tot 15 september. Naar verwachting worden er tijdens de verkiezing 40 duizend à 50 duizend stemmen uitgebracht.

De verkiezing leidt tot drie winnaars. Naast de Kunstenaar van het Jaar 2019, worden het Talent van het jaar 2019 en de Briljanten Kunstenaar van het jaar 2019 gekozen.

De verkiezing tot Kunstenaar van het Jaar is de oudste en grootste op het gebied van kunst in Nederland. De eerste editie van de verkiezing was in 2002. Eerdere winnaars waren bijvoorbeeld Daan Roosegaarde, Theo Jansen en Erwin Olaf.