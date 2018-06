Deel dit artikel:











Stille tocht voor Orlando Boldewijn De route van de stille tocht Foto: Rob Engelaar (ANP).

Er komt een stille tocht voor Orlando Boldewijn: de 17-jarige Rotterdammer die in maart dood is gevonden in een vijver in de Haagse wijk Ypenburg. Daar had hij even daarvoor een afspraakje gehad.

De stille tocht is volgende week zaterdag. De stoet begint bij het Oorlogsmonument in Den Haag. Er zijn sprekers en er wordt een open brief van de oom van Orlando voorgelezen. Eerdere plannen voor een stille tocht voor Orlando gingen niet door, omdat de vindplaats nog was afgesloten voor politieonderzoek. In de zaak is wel een 27-jarige man opgepakt. Hij zit niet meer vast, maar is nog steeds verdachte in de zaak.