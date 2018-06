Van keetmedewerker tot heier op banenmarkt Bloemhof

Werkloosheid is een groot probleem in Rotterdam-Zuid en Bloemhof in het bijzonder. Er zijn meer mensen met een uitkering dan mensen met een baan in de wijk waar RTV Rijnmond deze week bivakkeert. De banenmarkt moet daar verandering brengen.

"We zijn blij met de opkomst", zegt Glarianne van de gemeente Rotterdam. Een speciale banenmarkt in buurthuis Irene moet werklozen in Bloemhof in gesprek brengen met werkgevers die banen hebben te vergeven. "Mensen komen ook zelfstandig", vult haar collega Michael aan. "De mensen op Zuid willen werken."

Het is inderdaad druk in het Huiis van de Wijk. Dat is niet voor niks. In Bloemhof zijn er meer inwoners met een uitkering dan mensen met een baan. Een schrikbarende statistiek.

"Soms weten werklozen ook niet waar ze moeten beginnen", zegt Michael. "We willen ze de weg wijzen naar de eerste stap. Gewoon eens even rustig praten met werkgevers en opleiders. Ze kunnen hun talenten hier laten zien."

En er ligt het een en ander in de etalage van de werkgevers. "Van bouw tot administratie en van heier tot verkeersregelaar. Ook taxichauffeurs en cateringmedewerkers. Ik zoek mensen."

"Er is gewoon werk", zegt Glarianne. "Zeker vanuit het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Niet iedereen hoeft vandaag met een baan de deur uit te gaan. Als er maar een eerste stap wordt gezet."

Iets verder lijkt het raak. Een vacature van keetmedewerker lijkt te worden vervuld. Keetmedewerker, wat is dat eigenlijk? De collega die zorgt voor de grappen en grollen op de werkvloer? Het blijkt het schoonhouden van bouwketen. "Dat kan ik wel", zegt een bewoonster van Bloemhof. "Ik kom uit de schoonmaak. Zo'n keet lukt me wel."

