Kinderen ontwerpen muurschildering vervallen woonblok Bloemhof

Kinderen uit de Rotterdamse wijk Bloemhof hebben tijdens een workshop van Maison Savant tekeningen gemaakt voor het vervallen Dahliablok. De creaties worden gebruikt voor een muurschildering op het Dahliablok, dat over drie jaar gesloopt wordt. De gemeente wil het gebouw in die drie jaar niet laten vergaan en heeft Raymond Landegent van Maison Savant gevraagd om iets leuks te bedenken voor het gebouw.

Dit is het eerste project van Landegent in Bloemhof. ‘’Ik heb een soortgelijk project opgezet met kunstenaars met een beperking. Dit soort projecten zijn nog niet eerder gedaan in Rotterdam of zelfs in Nederland. Voor Bloemhof dachten we dat het leuk zou zijn om de kinderen uit de wijk als kunstenaars te laten werken en ze ook gelijk bloemenkennis mee te geven,’’ vertelt Landegent.



‘’Ik hoop dat ik ze kan laten zien dat een tekening omgezet kan worden in iets groots en dat je veel kan bereiken met creativiteit. Ik heb ook gehoord dat de ouders de tekeningen vaak niet zo bijzonder vinden, maar hier laten we zien dat hun tekeningen daadwerkelijk gebruikt worden voor een groot kunstwerk in de buitenruimte.’’

Als alles goed gaat, zal het gebouw eind augustus beschilderd worden.