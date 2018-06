Rotterdamse verkiezing Ons Kluppie stopt ermee

Vechtsportclub Budo Ryu was in 2016 de winnaar van Ons Kluppie

RTV Rijnmond en Rotterdam Sportsupport stoppen na ruim 14 jaar met Ons Kluppie. Tijdens de verschillende edities konden alle Rotterdamse verenigingen de titel Ons Kluppie winnen. De prijs stond voor de leukste, meest bijzondere vereniging van Rotterdam.

"Toen Rotterdam Sportsupport in 2004 de organisatie van Ons Kluppie overnam van de Gemeente Rotterdam waren sportverenigingen nauwelijks zichtbaar in de stad", zegt Gert-Jan Lammens, directeur van Rotterdam Sportsupport. "Veertien jaar later zijn sportverenigingen zichtbaarder dan ooit! Dit heeft Rotterdam Sportsupport en RTV Rijnmond doen besluiten om te stoppen met Ons Kluppie."

Ruud van Os, chef sport, vult aan: "Tussen alle geweldige regionale topsport die RTV Rijnmond verslaat, nam Ons Kluppie jarenlang een bijzondere plek in. Breedtesport was, is en blijft de basis van alle sport. In de loop der jaren zijn vele jonge en oude beoefenaars van de meest uiteenlopende takken van sport voor onze microfoon en camera verschenen. Voor allen gold: de passie spatte ervan af. Dat maakte Ons Kluppie zo mooi: de pure liefde voor sport, niet gedreven door geld."

De winnaars van Ons Kluppie:



2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

DRLRotterdamse Boksvereniging CrooswijkRKCNOCKralingenJCR GoshDe HazelaarAbdel-kwan RotterdamHSV SaintsRKC WIONRotterdam JaguarsBeach Club RotterdamIJVV De ZwerversBudo Ryu RotterdamCS010