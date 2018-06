Neptunus pas na twaalf innings langs DSS

Curaçao Neptunus heeft donderdagavond in de hoofdklasse de honkballers van DSS met 2-1 verslagen. De Rotterdammers wisten de Haarlemmers pas in de twaalfde inning op de knieën te krijgen.

Pas in de zesde inning werd de score geopend. Gianison Boekhoudt deed dat namens Neptunus op fraaie wijze: hij sloeg in het Neptunus Familiestadion een homerun (1-0). Maar DSS knokte zich in de negende inning terug naar 1-1. Een extra tegenvaller voor Neptunus was het geblesseerd uitvallen van Boekhoudt, die als catcher de bal vervelend op zijn been kreeg gegooid.

Door de gelijke stand moesten extra innings worden gespeeld. Tijdens de twaalfde inning besliste de zestienjarige Darryl Collins met zijn punt het duel (2-1).

Neptunus is na 25 wedstrijden de nummer twee van de ranglijst met 42 punten. De ploeg van coach Ronald Jaarsma liep twee punten in op koploper L&D Amsterdam Pirates. De lijstaanvoerder verloor met 5-4 van van Quick Amersfoort.