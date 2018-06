Nederlandse hockeyers onderuit tegen Australië

Jeroen Hertzberger (HC Rotterdam) in actie namens Oranje tegen Argentinië, eerder in de Champions Trophy (Foto: ANP)

De hockeyers hebben donderdag de vierde groepswedstrijd in de Champions Trophy verloren. In Breda ging de ploeg van bondscoach Max Caldas tegen Australië, regerend wereldkampioen en titelhouder van de Champions Trophy, met 3-1 onderuit. Mirco Pruyser maakte de treffer voor Oranje. Jake Harvie en Blake Govers (2) scoorden bij de Australiërs.

Oranje is door de nederlaag gezakt naar de derde plaats. Australië is met 10 punten zeker van een plek in de finale. Nederland heeft zes punten en speelt zaterdag tegen nummer twee India, dat eerder op de dag met 1-1 gelijkspeelde tegen België. Nederland moet dat duel winnen om de finale te bereiken.