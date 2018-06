Deel dit artikel:











Museumpark tien dagen in de ban van de Parade De Parade in Rotterdam in 2017. Foto: ANP

Theaterfestival de Parade strijkt vanaf vrijdagavond weer neer in Rotterdam. Het rondreizende festival start traditiegetrouw in Rotterdam en is de komende tien dagen te bezoeken in het Museumpark.

De 28ste editie van het festival telt tientallen voorstellingen. Er is theater, muziek, cabaret en er zijn films. Onder meer Jules Deelder, Hadewych Minis en de man achter de filmpjes van Lucky TV, Sander van de Pavert, geven acte de présence. Veranderingen

Vaste bezoekers van De Parade zullen enkele veranderingen opmerken. Dit jaar staat bijvoorbeeld de hele backstage op het festivalterrein. ''Het festivalterrein voor publiek wordt door deze verandering wel iets kleiner", vertelde opbouwmedewerker Gerard eerder . "Maar we gaan ook iets meer het park in. We gaan nu ook in de Rozentuin een voorstelling programmeren." Ook de ondergrond van het festival is dit jaar veranderd. Er is 450 liter verf gebruikt om 2800 vierkante meter beton in het Museumpark groen te verven. "We hebben nu al tien jaar op beton gestaan, op een zwarte vlakte die alleen maar warm wordt en de mensen vinden dat niet meer leuk", vertelde Ray van Santen van De Parade. Na 8 juli trekt het festival verder naar achtereenvolgens Utrecht, Den Haag en Amsterdam. Vorig jaar zijn er in totaal 290 duizend kaarten voor de Parade verkocht.