Roeiers: zorgen over werken met gevaarlijke stoffen Roeier met een oliescherm in de haven Boot van de roeiers bij de Bow Jubail.

De roeiers van de Eendracht (KRVE) in Rotterdam maken zich zorgen over het werken met gevaarlijke stoffen. Aanleiding is het incident van vorige week zaterdag met de olietanker Bow Jubail. Daarbij raakten twee roeiers onwel door de stank.

Het werk van deze roeiers is het vastmaken van schepen aan de wal. Ze waren ter plaatse om de Noorse olietanker vast te leggen, toen het schip door nog onbekende reden op de steiger klapte. Om te voorkomen dat het schip alsnog zou afdrijven, hebben de roeiers het schip wel vastgemaakt. Ze zaten onder de smurrie. Twee van de roeiers hadden toch de volgende dag nog pijn in het hoofd, geïrriteerde ogen en luchtwegen. Ze zijn toen voor controle naar de huisartsenpost gegaan, maar die stelde hen na overleg met het Erasmus MC gerust. Het voorval heeft voorzitter Erik de Neef van de KRV Eendracht wel aan het denken gezet. "Wat als er een andere stof in het schip had gezeten? Bijvoorbeeld benzeen? Dan hadden we toch persmaskers moeten hebben om veilig ons werk te kunnen doen? En die hebben we niet." Onderzoek

Om die reden start KRVE een intern onderzoek naar de voorwaarden voor veilig werken. De uitkomsten worden besproken met de havenmeester. "We moeten leren van deze incidenten", zegt De Neef. De Eendracht heeft al verschillende maatregelen genomen om explosies te voorkomen. Zo zijn de uitlaten van hun vaartuigen vonkenvrij. Ook hebben de boten een noodknop om bij explosiegevaar met één handeling de elektriciteit uit te schakelen.