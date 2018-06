Eerste viergangendiner geserveerd in rijdende RotterTram

Dineren in de Rottertram

De RotterTram heeft donderdagavond zijn eerste echte rit door Rotterdam gemaakt. In de tram konden 44 gasten genieten van lekker eten én een rondrit door de stad.

Suzanne Knegt zette het rijdende restaurant met een crowdfundingactie op de rails. Ze kocht een historische tram uit 1969 en bouwde die helemaal om tot restaurant.

Na een aantal proefritten was het donderdag dan eindelijk zover. "Het is een beetje onwerkelijk", zegt Knegt. "Je bent er zo lang mee bezig geweest en nu gaat het echt beginnen. En dat terwijl we al zo'n lang traject hebben gehad."

Het idee van Suzanne stond namelijk vorig jaar oktober al in de steigers. Ze moest toen eerst nog 450 duizend euro bij elkaar zien te krijgen om het plan te kunnen realiseren.

De Kok van de Tram

En met succes. Chefkok Ad Janssen staat donderdagavond in het keukentje een viergangendiner te maken voor de 44 gasten. "Dit is toch uniek? Welke kok kan nu zeggen dat hij in een tram kookt? Ik ben er trots op. De Kok van de Tram - die titel heeft niemand."

De ruimte in de keuken is beperkt, maar toch is er in één van de wagons een mooie keuken gecreëerd. "Je ziet twee ovens, mooie koelkasten, een vriezer en inductieplaten. Er staat wel een keukentje, hoor", zegt de chef.

Het rijdende restaurant gaat elke week van woensdag tot en met zondag langs de Kuip, Erasmusbrug, Historisch Delfshaven en de Coolsingel.

De passagiers zijn enthousiast over de RotterTram. "Het is fantastisch. Iedereen kijkt buiten. Dat is toch de mooiste reclame die je kan hebben?"