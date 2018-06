Deel dit artikel:











Vrijdagmiddag meer duidelijkheid over staking streekvervoer Buschauffeurs tijdens een staking in januari

De vakbonden overleggen vrijdagmiddag over hoe het verder gaat met de staking in het streekvervoer. Chauffeurs van streekbussen leggen al twee dagen lang het werk neer en ook vrijdag wordt er niet of nauwelijks gereden.

Volgens vakbond FNV willen veel chauffeurs doorgaan met actievoeren. Ook het CNV sluit niet uit dat de chauffeurs na het weekeinde opnieuw het werk neerleggen. Doel van de meerdaagse staking is een nieuwe cao voor 12 duizend werknemers in het openbaar vervoer, met een goede loonsverhoging en concrete afspraken over het aanpakken van de werkdruk. De actie begon woensdag . Vrijdag is de derde dag dat de bussen van Arriva, Connexxion en QBuzz niet of nauwelijks rijden. Ook ruim tweehonderd chauffeurs van de RET doen mee. De metro's en trams in Rotterdam rijden wel.