Monumentenstichting tegen sloop sociale woningen Persoonshaven

Een landelijke monumentenorganisatie verzet zich tegen de sloop van sociale woningen aan de Persoonshaven in Rotterdam-Feijenoord. "Met de sloop gaat uniek cultureel erfgoed verloren", zegt het Cuypersgenootschap.

Op de plek van de sociale woningen wil woningcorporatie Woonstad nieuwe huizen bouwen. "De genoemde woningen hebben voor Rotterdam een grote architectuur- en cultuurhistorische waarde", zegt de organisatie. "De woningen zijn een voor de stad en ook landelijk gezien zeer vroeg voorbeeld van sociale woningbouw."

De 54 woningen uit 1909 zijn ontworpen door de Rotterdamse architect Verheul. Het Cuypersgenootschap roemt de ventilatie en de privacy van de huizen. Daarin was Verheul zijn tijd vooruit.

De monumentenorganisatie heeft Rotterdam opgeroepen om het blok te behouden en er een gemeentelijk monument te maken. "Het is opvallend dat bij de aanwijzing van monumenten juist dit bijzondere voorbeeld van sociale woningbouw tot op heden over het hoofd is gezien."