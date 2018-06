Deel dit artikel:











Gemeenten stellen Chemours aansprakelijk voor gemaakte kosten Chemours Dordrecht

De gemeenten Molenwaard en Giessenlanden willen dat Chemours opdraait voor alle kosten die zijn gemaakt als gevolg van de uitstoot van PFOA en GenX. De gemeenten stellen de fabriek in Dordrecht via een brief aansprakelijk.

Uit onderzoek is gebleken dat de stoffen niet alleen zijn terechtgekomen in de bodem van Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht, maar ook rond de dorpen Oud-Alblas, Wijngaarden en Bleskensgraaf. Molenwaard is veel geld kwijt aan onderzoeken naar de schadelijkheid van de stoffen. Dat geld wil de gemeente verhalen op Chemours.