Moordverdachte Mark de J. houdt onschuld vol

De Rotterdamse oud-tenniscoach Mark de J. zegt ook in hoger beroep dat hij niets met de dood van zakenman Koen Everink te maken heeft. De J. werd begin dit jaar tot achttien jaar cel veroordeeld voor de moord op Everink.

Everink kwam in maart 2016 om het leven door tientallen messteken. De gokverslaafde De J. had een schuld van 80 duizend euro bij de zakenman.

De J. heeft altijd gezegd dat hij op die fatale avond in maart is ontvoerd door meerdere mannen. Een aantal van hen zou de villa van Everink in Bilthoven zijn binnengegaan en hem hebben vermoord.

Handdoek

Tijdens de regiezitting vrijdag diende zijn advocaat meerdere onderzoeksvragen in. Hij pleitte onder meer voor sporenonderzoek op de kleding en de auto van De J., en de handdoek die naast het slachtoffer was gevonden. Volgens de advocaat zal uit die sporenonderzoeken blijken dat De J. niet verantwoordelijk is voor de dood van Everink.

"Voor Mark is het nu of nooit", zegt de advocaat. "Hij vreest hierna nooit meer de kans krijgt om zijn onschuld aan te tonen."