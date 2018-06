Ronnie Flex covert 'een van de mooiste Nederlandstalige nummers aller tijden'

"Ik vond het zo'n grote eer, ik sprong een gat in de lucht." Ronnie Flex werd gevraagd een nieuwe versie van 'Omarm me' te maken. De hit uit 2003 van de Zeeuwse band BLØF krijgt zo een tweede leven door de artiest uit Capelle aan den IJssel.

Vanaf vrijdag is de nieuwe single van Ronnie Flex met BLØF overal te luisteren. Voor Ronnie Flex is deze samenwerking helemaal niet vreemd. "Ik ben altijd wel wat meer open geweest met alles wat ik leuk vind. Ik heb ook veel naar Spinvis geluisterd. En Blof, Spinvis en Doe Maar, die drie vind ik wel de meest credible bands van Nederland", vertelt de 26-jarige artiest op Radio Rijnmond.

Ronnie Flex kende het nummer zo goed, dat hij de songtekst niet hoefde te leren voor hij het nummer ging opnemen. BLØF zelf hoefde de studio niet in, voor de zangpartij van Paskal Jakobsen gebruikte Ronnie Flex gewoon de oude opname.

Eigen stijl

Ook Peter Slager, bassist en tekstschrijver van BLØF, vindt het een hele eer dat Ronnie Flex het Blof-nummer een soort tweede leven geeft. "Ronnie heeft wel gewoon een eigen stijl ontwikkeld die ik heel interessant vind." Volgens Slager brengt dat vernieuwing in de Nederlandse popmuziek en tekstschrijverij.

De brug van het origineel maakt in de nieuwe versie plaats voor een stukje zelfgeschreven tekst van Ronnie Flex. "Dat is zo moeilijk, om aan te haken op deze tekst die al vijftien jaar bestaat en zo goed is", zegt de zanger. "Ik heb het over een andere boeg gegooid en het werkt wel."

Ronnie Flex speelt vrijdagmiddag op Concert at Sea.