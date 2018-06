Vogelopvang in Hoek van Holland vangt besmeurde zwanen op: 'Je komt hier niet om te sterven'

De zwanen in quarantaine in een buitenverblijf bij de Houtsnip

"Het is echt ellende", zegt Saia Hendrickx van vogelopvang de Houtsnip in Hoek van Holland over de tientallen met olie besmeurde zwanen die daar worden binnengebracht. "Ik kan niet beschrijven wat het met ons doet."

In tegenstelling tot onder meer vogelklas Karel Schot en het noodopvangcentrum bij de Maeslantkering gaan de binnengekomen zwanen bij de Houtsnip meteen door naar de wasstraat.

De vogels worden op de meeste plekken eerst gestabiliseerd. Ze krijgen dan speciale medicijnen waarmee ze van binnen worden doorgespoeld. Pas daarna worden de dieren gewassen. Bij de Houtsnip is die volgorde precies andersom.

"We zorgen eerst dat ze schoon worden", zegt Hendrickx. "Dat doen we rustig en liefdevol. De douchebeurt kan wel zo'n anderhalf uur duren. Daarna krijgen ze hun medicatie en gaan ze in quarantaine, waarbij ze goed in de gaten worden gehouden."

Het zonnige weer van de afgelopen dagen komt daarbij goed van pas, want de dieren zitten op een buitenterrein in quarantaine. "Je ziet al dat ze opknappen."

Emotioneel

Hendrickx wordt emotioneel als ze vertelt over de binnengekomen zwanen. "Het is echt triest. Maar we beloven ze, het komt goed", vertelt ze tussen de tranen door. "Je komt hier niet om te sterven."

"Ons protocol is aanpakken, medicatie, spoeling en vooral overspoelen met heel veel liefde. En dit is het resultaat: er is geen één zwaan gestorven."