Foutje, bedankt: Auto op zijn kant

De brandweer is vrijdagochtend opgeroepen voor een bijzonder ongeluk Barendrecht. Op het bedrijventerrein Bijdorp-West belandde een auto op zijn kant.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk. De auto is door de brandweer gestabiliseerd. Daarna kon de automobilist uit de wagen gehaald worden. Dit lukte de bestuurder zelf niet.

De bestuurder heeft niet bekneld gezeten, meldt de brandweer. Of de automobilist nog voor controle naar het ziekenhuis is gebracht, is niet bekend.



k