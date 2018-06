Vejinovic van Feyenoord naar AZ

Marko Vejinovic vertrekt definitief van Feyenoord naar AZ. De 28-jarige middenvelder werd vorig seizoen nog verhuurd door Feyenoord, maar tekent nu een contract voor vier jaar. Vejinovic had nog een verbintenis tot 2019 in de Kuip.

Vejinovic brak door bij Heracles Almelo, waar hij vier seizoenen speelde. Na een tweejarig verblijf bij Vitesse verdiende hij in de zomer van 2015 een overstap naar Feyenoord. In zijn eerste seizoen speelde hij 23 duels in de Eredivisie. Het jaar daarop kwam hij tot twee competitiewedstrijden, twee bekerduels en een optreden in de Europa League. Bovendien vierde hij het kampioenschap met Feyenoord.

Vorig seizoen werd Vejinovic door Feyenoord al verhuurd aan AZ, maar bij de Alkmaarders kwam hij door een zware blessure niet veel aan spelen toe. Hij scheurde zijn voorste kruisband, uitgerekend in een wedstrijd tegen Feyenoord. Na een lange revalidatie verwacht men bij AZ dat de Serviër nu snel zijn rentree zal maken.