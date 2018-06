Spijkenisser ziekenhuis weer gezond

Het Spijkenisse Medisch Centrum wordt financieel steeds gezonder. Vijf jaar na het faillissement van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis meldt de directie dat 2017 is afgesloten met een winst van 7,7 miljoen.

Het ziekenhuis had vorig jaar 15 procent meer patiënten dan in 2016. Meer patiënten zorgen voor meer omzet. Het aandeel in de winst was 3,7 miljoen euro.

Het Maasstad Ziekenhuis en het Van Weel Bethesda in Dirksland zijn de eigenaren van het Spijkenisse MC. Zij hopen dat het ziekenhuis steeds meer op eigen benen komt te staan. Dit jaar hoopt het SMC twee miljoen winst te maken. De cijfers van de eerste vijf maanden laten ook weer een stijging zien.

De bedoeling is dat in het najaar de plannen voor de verbouwing van de entree eindelijk vorm krijgen. Het ziekenhuis gaat dan ook delen verhuren aan andere bedrijven uit de zorg.