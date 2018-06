Deel dit artikel:











Noodaggregaat in Molenwaard na stroomstoring

Huishoudens in Bleskensgraaf en Molenaarsgraaf hebben vrijdag urenlang zonder stroom gezeten. Ook de supermarkt in Molenaarsgraaf is getroffen. In totaal ging het om 476 klanten die getroffen werden.

De storing ontstond aan het begin van de middag door een kapotte hoofdkabel. Netbeheerder Stedin noemde het een zeer complexe storing en besloot daarom in de loop van de middag een noodaggregaat te plaatsen. Na een paar uur had iedereen daarom weer elektriciteit in Bleskensgraaf en Molenaarsgraaf. Monteurs gaan nu verder met het repareren van de hoofdkabel.