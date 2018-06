Deel dit artikel:











Stedin plaatst noodaggregaat in Molenwaard wegens stroomstoring

Huishoudens in Bleskensgraaf en Molenaarsgraaf zitten sinds vrijdagmiddag zonder stroom. Ook de supermarkt in Molenaarsgraaf zou getroffen zijn. In totaal gaat het om 476 klanten die momenteel geen elektriciteit hebben.

Een woordvoerder van Stedin meldt dat het om een "zeer complexe storing" gaat. "De hoofdkabel is kapot. Het gaat vrij lang duren voor die gerepareerd is", laat hij weten. "Onze prioriteit is nu dat iedereen stroom heeft." In het gebied wordt een noodaggregaat geplaatst. Aan het einde van de middag zou iedereen dan in ieder geval weer stroom moeten hebben. Daarna gaan monteurs verder met het repareren van de hoofdkabel. Hoelang dat nog gaat duren, is niet bekend.