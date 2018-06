Bijna honderd schoolklassen zingen mee met het Rotterdams Philharmonisch Orkest

Tientallen Rotterdamse schoolklassen treden vrijdagmiddag op in de Doelen bij Mission Symphonic. Tijdens 'Zing het orkest!' neemt iedere schoolklas een instrument voor zijn rekening.

“Door zelf mee te zingen met de instrumenten in het orkest, ontdekken de kinderen de klassieke muziek”, zegt Katinka Reinders van het Rotterdams Philharmonisch.

“Wij zingen de tuba”, zegt Siebe uit groep acht van de Fatimaschool. “In plaats van de woorden van een liedje zing je ineens alleen maar klanken”, zegt Eva die bij hem in de klas zit. “Met al die kinderen bij elkaar klinkt dat supermooi.”

“Het Rotterdams Philharmonisch Orkest is jarig. We bestaan honderd jaar en dat vieren we met de hele stad”, zegt RPhO-directeur George Wiegel. “En we wilden het zeker ook vieren met de kinderen uit deze stad.”

Van Stravinsky tot Prokofiev

Natuurlijk kun je dan al die kinderen uitnodigen voor een concert. Maar het Rotterdams Philharmonisch Orkest wilde de kinderen er meer bij betrekken. “We hebben tien klassieke stukken uitgekozen”, zegt Katinka Reinders.

“Van de Vuurvogel van Stravinsky tot Romeo en Julia van Prokofiev. Door associaties te maken bij het horen van die muziek en die te verwerken in 'spoken word', dans of een stop motion-animatie, leren de kinderen heel anders naar klassieke muziek te luisteren."

Voor het optreden in De Doelen leerde Vashti de Caluwé van ZangExpress de kinderen om mee te zingen met klassieke stukken. “Elke klas kreeg de opdracht om een instrument in te studeren. Ze hebben ook in de klas geoefend met musici van het orkest. Op deze manier worden ze echt de muziek in getrokken. Je merkt dat de muziek zo veel meer indruk maakt dan wanneer je ze er gewoon een keer naar laat luisteren.”

In totaal hebben 99 klassen meegedaan aan Mission Symphonic.