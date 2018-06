Op de A15 tussen Alblasserdam en Papendrecht is vrijdagmiddag een auto volledig uitgebrand. De weg is anderhalf uur dicht geweest.

Volgens een woordvoerder van de brandweer was er eerst sprake van een oververhitte motor. Daardoor is brand ontstaan. De wagen is daarna volledig in vlammen opgegaan.

Er is niemand gewond geraakt. De weg bij Alblasserdam is rond 15:15 uur weer vrijgegeven.