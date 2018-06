Geld, brood en smeerhulp voor Johan de boterhammen-man

Hij raakte deze week een open zenuw met zijn verhaal bij RTV Rijnmond. Johan Muurlink smeert iedere dag boterhammen voor arme kinderen uit Rotterdam-Zuid die met een lege maag in de klas zitten. Inmiddels stroomt de hulp van alle kanten toe.

Johan zit er haast een beetje beduusd bij, in Huis van de Wijk Irene. Dit had hij niet aan zien komen . "Hou je vast", zegt hij als hij zijn telefoon pakt. "2500 euro!" De donaties rollen binnen de laatste 48 uur. En dat is niet alles, want er melden zich ook mensen die willen smeren aan de deur.

Het gemiddelde aantal lunchpakketjes is nu veertig, maar Johan hoopt op meer. Eén op de vier kinderen in Rotterdam groeit volgens het CBS op in armoede. Een deel daarvan zit zelfs zonder ontbijt in de klas. "Met een beetje extra hulp kan ik straks voor honderden kinderen smeren", mijmert Johan.

Waar de boterhammen-man nu op hoopt is een supermarkt, bakker of groothandel die hem iedere dag brood kan leveren. Liefst wit én bruin. Continuïteit is wat Project Niet Graag Een Lege Maag nodig heeft.

En uiteraard is ook beleg welkom. "Niet alleen zoet. Kinderen moeten ook een boterhammetje met kaas of halal-worst." En een pakje drinken erbij is ook fijn. Johan betaalde tot voor kort alles uit eigen zak, maar dat gaat niet meer.

Nu smeert Johan nog iedere ochtend in het wijkhuis met individuele giften. "Daar ben ik heel blij mee, maar ik zou het graag professioneler willen aanpakken. Dat moet ook als we meer kinderen gaan helpen."

Er is een speciale Facebook-pagina met meer informatie. Humanitas en PvdA Rotterdam denken met Johan mee. Toch is alle hulp welkom. Doneren kan via deze link.

