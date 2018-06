Persoonlijke verhalen over Keti Koti in serie OPEN Rotterdam

leder jaar wordt in Nederland op 1 juli de afschaffing van de slavernij gevierd. Ter ere van Keti Koti, dat 'doorbroken ketting' betekent, heeft de lokale omroep OPEN Rotterdam een serie gemaakt.

"Het zijn vijf diepe, persoonlijke verhalen van Rotterdammers die uit hun eigen leven een motief halen wat Keti Koti betekent voor hem of haar", zegt Wim Reijnierse van het Keti Koti Festival Rotterdam.

"We hebben geprobeerd van een aantal verschillende Rotterdammers de Keti Koti beleving te delen", vertelt Davidson Rodrigues van OPEN Rotterdam. "Je merkt dat mensen nieuwsgierig zijn naar het verleden. Sommigen zijn bezig met een persoonlijke zoektocht, Anderen snappen heel erg dat diversiteit rijkdom is en spreken daar hun voorkeur en overtuiging over uit."

In de serie is ook ruimte voor achtergrondinformatie. Zo is er een moedige groep Rotterdamse vrouwen geweest die een eerste burgerinitiatief tegen slavernij op poten hebben gezet. 128 vrouwen boden een petitie aan aan Willem II. In die tijd kwam het amper voor dat vrouwen zich in gevoelige politieke kwesties mengden.

Vrijdag wordt het vijfde en laatste portret uit de serie uitgezonden op OPEN Rotterdam. De hele serie is via het Youtubekanaal van OPEN terug te zien.

Keti Koti

Keti Koti wordt gevierd sinds 1863. Op 1 juli in dat jaar schafte Nederland met de Emancipatiewet de slavernij af in Suriname en op de Nederlandse Antillen. Sinds 2002 wordt de feestdag gevierd in de grote steden.

Kijk voor meer informatie op de website van Keti Koti Rotterdam.

Bekijk hieronder het portret gemaakt van Joey Roberts