Autoconcern zet duurzaamste dealerpand van Nederland in Ridderkerk

Het Ridderkerkse autoconcern Louwman heeft een primeur te pakken. Het concern laat op bedrijventerrein Cornelisland in Ridderkerk een nieuw pand bouwen, dat het meest duurzame dealerpand van Nederland wordt.

Voor het beoordelen van de duurzaamheid van nieuwe gebouwen wordt landelijk een certificaat gehanteerd, het zogenaamde BREAAM-NL-certificaat. Het nieuwe pand van Louwman is beoordeeld met de hoogste score: vijf sterren. Het is voor het eerst dat een pand van een autodealer deze score haalt.

In en om het pand zitten volop duurzame slimmigheidjes. Het pand is energieneutraal, op het dak van het nieuwe pand komen zonnepanelen, waardoor de hoeveelheid energie die wordt gebruikt ook weer zelf opgewekt wordt. Het water in de wasstraat wordt hergebruikt.

"In deze tijd is het natuurlijk vanzelfsprekend dat je naar duurzaamheid streeft", zegt manager Chris Binnendijk. "Het is vanzelfsprekend dat we het op die manier gaan invullen."

Bezoekers zullen er overigens weinig van merken. "Aan de buitenkant zie je het niet. De duurzaamheid zit vooral in de materiaalkeuze, in de manier van bouw en ook in de inrichting en de functionaliteit. Aan alles wordt gedacht."

In september gaat de eerste paal de grond in. Volgend jaar zomer wordt de oplevering verwacht. Zodra het af is trekken vestigingen van Louwman uit Rotterdam, Ridderkerk en Poortugaal in het pand.