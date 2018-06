Deel dit artikel:











Den Haag kan rustig ademhalen, de Haagse vlag wappert eindelijk bij Rotterdam The Hague Airport De Haagse vlag wappert bij RTHA - Foto: Arjen Dubbelaar

Op Rotterdam The Hague Airport wappert sinds deze week eindelijk de groen-gele vlag van Den Haag. Dat meldt Omroep West. Over het ontbreken van de vlag was onrust ontstaan en er werden ook schriftelijke vragen over gesteld door raadslid René Oudshoorn (Hart voor Den Haag/Groep de Mos).

De opwinding ontstond nadat zakenman John van Zweden over de parkeerplaats wandelde na een reis vanaf het vliegveld. Hij zag allerlei vlaggen wapperen, zoals de Europese, de Nederlandse, de Zuid-Hollandse en de Rotterdamse. Maar niet die van Den Haag. En hij uitte zijn ongenoegen in een tweet:

Naamsbekendheid

Dat werd Dat werd opgepakt door raadslid Oudshoorn , die zelf jarenlang piloot was op het vliegveld en er meteen werk van maakte. "Beide gemeenten en de luchthaven profiteren van elkaars naamsbekendheid en van de associatie die plaatsvindt tussen elkaars sterke punten. Bovendien heeft Den Haag destijds ruim een miljoen euro aan promotie in de naamsbekendheid gestoken, dan mag je toch op zijn minst de geel-groene Haagse vlag op een prominente plek er voor terug verwachten", verklaarde hij zaterdag. Volgens een woordvoerder van het vliegveld heeft er ooit een citymarketingvlag van Den Haag gehangen, maar dat deze om onbekende redenen was verdwenen, schrijft Omroep West vrijdag op haar website. Nadat de onrust het vliegveld bereikte, werd afgelopen week direct een vlag opgehangen. Oudshoorn zegt ‘heel blij’ te zijn. Het raadslid: "Wij hebben er natuurlijk geld in gestoken en het is ook goed voor de promotie van Den Haag. Perfect dat het nu is geregeld."