Bart Nolles voor even de belangrijkste man van Breda

Bart Nolles mag bijna aan zijn avontuur bij RTL7 Tour du Jour beginnen. De RTV Rijnmond-presentator neemt het stokje vanaf 7 juli over van Wilfred Genee. Tijdens de Tour de France zal Bart elke dag te zien zijn, samen met vaste analisten Michael Boogerd en Stef Clement. De burgemeester van Breda heeft hem alvast tot zijn tijdelijke vervanger gekroond.

"Straks hebben we hier Tour du Jour en dan is jullie Bart hier echt de belangrijkste man van Breda. Hij gaat hier drie weken lang alle wielerfans samenbrengen", aldus burgemeester Paul Depla. Bart zelf kijkt er enorm naar uit. "Dit is een kans waar ik jaren op gewacht heb. Door keihard te werken bij onder andere Rijnmond hoop je dat zo'n kans een keer voorbij komt en dat het nu gebeurd is heel eervol. Ik ben er onwijs blij mee."

"Voor de duidelijkheid, ik ben geen wielerkenner", gaat Bart verder. "De kennis over de sport en de Tour moet van de kenners aan tafel komen." De Tour de France begint zaterdag 7 juli met Nederlandse klassementsrenners als Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk en Bauke Mollema aan de start. Analist Stef Clement, die wegens een rugblessure de Tour niet kan rijden, doet alvast een eerste vooruitblik. "Het is te hopen dat onze jongens alle pech bespaard blijft en dat ze hun volledige potentieel kunnen benutten."