Van Bergen: 'Je ziet de echte emotie terug op het scherm'

Op TV Rijnmond is vrijdag de documentaire 'Van Bergen en Dalen' te zien. Het verhaal van Barbara van Bergen, de rolstoelbasketbalster die na drie Paralympische Spelen probeerde als zitskiër ook de Winterspelen te halen.

Dat was in Pyeongchang dit jaar. "Ik heb het net niet gered. Dat is eigenlijk het mooie van de documentaire, de ups and down. Wat er allemaal bij komt kijken. Al die emoties", legt de Rotterdamse, die als rolstoelbasketbalster twee keer brons won op de Spelen, uit.

"Je komt wel echt dicht bij me. Zeker op het moment dat het minder goed gaat is het wel lastig soms die camera (ze werd een jaar gevolgd in haar race richting Pyeongchang, red.), want dan moet je toch je verhaal doen. Maar dat maakt het ook wel weer mooi, want dan zie je wel de echte emotie op het scherm terug."

Van Bergen en Dalen begint vrijdag rond 17.20 uur op TV Rijnmond.