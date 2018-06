Celstraf geëist tegen Dordtse vuurwapenhandelaar

Justitie heeft straffen tot vier jaar cel geëist tegen een Dordtse wapenhandelaar en zijn handlangers. De hoofdverdachte zou vanuit zijn auto hebben gehandeld in wapens en munitie. De andere mannen worden verdacht van het kopen en bezitten van wapens.

De hoofdverdachte is een 25-jarige Dordtenaar. De andere verdachten zijn een 19-jarige man uit Papendrecht, twee mannen van 31 en 38 jaar uit Dordrecht en een 49-jarige man uit Breda.

Onderzoek

De politie is al sinds juli vorig jaar bezig met het onderzoek naar de wapenhandel. Daarbij werd begin dit jaar ook een inval gedaan in een café in Rotterdam-Beverwaard. Daar was toen net een bijeenkomst van motorclub Kings Syndicate gaande.

Tijdens het onderzoek zijn ook meerdere wapens in beslag genomen. Dat deed de politie door na de verkoop van wapens, de koper aan te houden. Op die manier kon het onderzoek doorgaan en werden wapens uit de samenleving gehouden.

De rechter doet op 13 juli uitspraak over de strafeis van justitie.